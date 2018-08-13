Украинские бойцы на Донбассе укрепляют первую линию обороны на линии фронта. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.
"Бригады, задействованные в проведении операции Объединенных сил наращивают свою мощь, постоянно идет строительство укрытий, чтобы не допустить потерь военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью избежания подтоплений и разрушений окопов и траншей устраиваются водоотводные канавы, водосборные колодцы, дренажи, настилы из досок или жердей.
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Например, что для сооружения одного блиндажа нужно около 10 кубических метров лесоматериалов, 2,5 кубических метров досок, 100 штук строительных скоб и не менее трех дней.
"Для потребности подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, уже выделено более 2800 кубических метров лесоматериалов, около 24 тысяч штук строительных скоб, 7588 кг гвоздей, более 3800 метров погонных пленки полиэтиленовой и 12 тонн проволоки вязальной", - отметили в ООС.
Напомним, в ОБСЕ подтвердили резкую активизацию боевиков на Донбассе. Увеличение количества обстрелов приводит к потерям среди военнослужащих ООС.