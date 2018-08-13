Украинские бойцы на Донбассе укрепляют первую линию обороны на линии фронта. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.



"Бригады, задействованные в проведении операции Объединенных сил наращивают свою мощь, постоянно идет строительство укрытий, чтобы не допустить потерь военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью избежания подтоплений и разрушений окопов и траншей устраиваются водоотводные канавы, водосборные колодцы, дренажи, настилы из досок или жердей.

Например, что для сооружения одного блиндажа нужно около 10 кубических метров лесоматериалов, 2,5 кубических метров досок, 100 штук строительных скоб и не менее трех дней.



"Для потребности подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, уже выделено более 2800 кубических метров лесоматериалов, около 24 тысяч штук строительных скоб, 7588 кг гвоздей, более 3800 метров погонных пленки полиэтиленовой и 12 тонн проволоки вязальной", - отметили в ООС.

Напомним, в ОБСЕ подтвердили резкую активизацию боевиков на Донбассе. Увеличение количества обстрелов приводит к потерям среди военнослужащих ООС.