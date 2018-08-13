Боевики стали чаще убивать друг друга, - разведка

Среди боевиков на Донбассе увеличилось количество конфликтов между собой, которые часто приводят к смертельным исходам или тяжелым травмам. Об этом со ссылкой на данные разведки рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличилось количество конфликтов между военнослужащими различных подразделений. В частности, в н.п. Ясиноватая представители местной военной комендатуры во время допроса нанесли тяжелые побои задержанному военнослужащему 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК, (Донецк), от которых тот умер в помещении комендатуры", - сообщил Мотузяник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе установлен новый рекорд обстрелов

По данным разведки, российское командование вынуждено было привлечь дополнительные силы для недопущения перерастания инцидента в вооруженное столкновение между подразделением, в котором служил убитый, и представителями комендатуры.

Также на одной из передовых позиций 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК российско-оккупационных войск возле Новоазовска, в результате конфликта между военнослужащими соседних подразделений произошла перестрелка. В результате открытия огня загорелась трава, а после огонь перекинулся и на месте хранения боеприпасов. Вследствие детонации и взрыва получили ранения и тяжелые ожоги несколько российских военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что этнические представители Северо-Кавказского региона России прибегают к угрозам и запугиваниям жителей оккупированного Донбасса.