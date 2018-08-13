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Апелляционный суд возобновил дело о ранении журналиста во время военных учений в Кривом Роге

Апелляционный суд возобновил дело о ранении журналиста во время военных учений в Кривом Роге
Вячеслав Волк / Фото: depo.ua

Теперь военная прокуратура обязана возобновить уголовное производство 

13.08.18 10
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Днепровский апелляционный суд возобновил закрытое военной прокуратурой дело о ранении криворожского журналиста Вячеслава Волка во время военных учений в 2017 году. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на адвоката Максима Гореликова.

По его словам, суд убедили доводы о нарушениях со стороны военной прокуратуры во время досудебного следствия и проведения экспертизы, а также ошибки, допущенные судьей Майей Бутенко в постановлении о невозобновлении дела от 20 июля.

 В соответствии с решение суда военная прокуратура обязана восстановить закрытое в мае 2018 года дело о возможной вине военных в ранении журналиста Вячеслава Волка. 

Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 6 июля 2017 года в Кривом Роге во время учений военных в помещении и возле здания Саксаганского райсовета оператор информационного портала "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею. В результате полученных травм журналиста парализовало. 

По факту этого преступления было открыто 2 производства: одно гражданское, где обвиняемым проходил Игорь Петренко, одно уголовное - о причастности к трагедии военных, которые организовывали обучение и приглашали инструкторов и журналистов. В мае 2018 года военная прокуратура закрыла уголовное дело. В постановлении о прекращении производства говорится, что в действиях военных во время досудебного следствия не было найдено состава преступления.

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