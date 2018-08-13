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Главная » Страна » В Украине хотят ограничить минимальную скорость интернета

В Украине хотят ограничить минимальную скорость интернета

В Украине хотят ограничить минимальную скорость интернета
Фото: idearu.com

Скорость будет не менее 30 Мбит/с

13.08.18 55
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Министерство экономического развития и торговли планирует юридически закрепить ограничения минимальной скорости интернета в 30 Мбит/с, если для строительства инфраструктуры привлекаются государственные деньги.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономразвития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.

"Изменяем законодательство, а точнее, целый ряд нормативных актов, чтобы: провести мониторинг состояния развития широкополосного доступа к интернету в Украине; юридически закрепить, что скорость интернета не должна быть меньше 30 мегабит/сек., если для развития инфраструктуры привлекаются государственные средства", – написал он. 

Также Кубив отметил, что Минэкономразвития намерено стимулировать привлечение частных инвестиций в развитие широкополосного интернета, в частности, для образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социальной инфраструктуры.

Кроме того, он сообщил, что Украина обменивается опытом с другими государствами и ищет пути кооперации и сотрудничества.

"Это, в частности, страны-члены ЕС, Южная Корея, Япония и другие. Например, Израиль. Там недавно говорил о кибербезопасности, цифровой повестке дня для Украины и нашей работе по развитию цифровой экономики". – написал Кубив.

Также он напомнил, что недавно правительство поддержало инициативу об упрощении доступа операторов телекоммуникаций к инфраструктуре.

"Ожидаем, что это увеличит количество подключений к фиксированному широкополосному доступу с 5 до 19 млн пользователей", - сообщил Кубив.

Напомним, 30 марта украинские мобильные операторы  lifecell и Vodafone запустили в крупнейших городах 4G.

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