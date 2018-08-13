Институт Национальной памяти обратился в Генпрокуратуру из-за нежелания городских властей Новгород-Северского (Черниговская область) демонтировать портереты Ленина и Сталина на водонапорной башне в центре города. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения, размещенном в понедельник, 13 августа.

Отмечается, что с 2016 года в горсовет регулярно обращались активисты, а также сотрудники Института с просьбой демонтировать изображения советских правителей в соответствии с нормами закона о декоммунизации. Однако власти города все время отвечали отказом.

В частности, 7 декабря 2017 года в ответе за подписью Новгород-Северского городского головы Олега Бондаренко в адрес Института говорилось, что "изображения В. Ленина и И. Сталина на водонапорной башне у рыночной площади города никоим образом не используется как символика коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

В результате 3 июля 2018 Институт нацпамяти обратился в ГПУ и Нацполицию с официальными письмами, в которых просил открыть уголовное производство по ст. 436 1 Уголовного кодекса Украины по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима.

Фото: Александр Ясенчук / Институт Нацпамяти

Кроме того, в Институте нашли и другие нарушения закона о декоммунизации в городе. В Новгород-Северском до сих пор не переименована улица Карла Маркса, а на доме по этой улице не демонтированы изображения серпа и молота.

Напомним, в Киеве зарегистрировали петицию о переименовании площади Льва Толстого в честь Левка Лукяненко. Идея вызвала горячее обсуждение в соцсетях.