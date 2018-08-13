В Киеве "Волга" автомобиль влетел в толпу людей. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает dtp.kiev.ua.



Авария произошла в жилом массиве Троещина. Автомобиль "Волга" влетел в толпу и перевернулся. По предварительной информации, пострадали несколько человек.

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На перекрестке возле Новой линии столкнулись "Волга" и "Девятка". От удара "Волгу" унесло на тротуар в толпу людей. Есть пострадавшие. Информации об их состоянии пока что нет. Ожидают патрульную полицию и скорую помощь", - говорится в сообщении.





Комментариев столичной полиции, спасателей или медиков пока нет.

Напомним, в Днепропетровской области на автодороге Днепр-Мелитополь столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего пострадали 15 человек.