Укроборонпром упал в рейтинге мировых производителей оружия

Государственное предприятие Укроборонпром опустилось в рейтинге мировых производителей на 10 позиций.
Об этом свидетельствует список мировых производителей оружия, опубликованный DefenseNews.
Это единственная украинская компания, попавшая в этот рейтинг, заняв 72 место. Ранее госконцерн занимал 62 место.
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Согласно сообщению, в прошедшем году, годовой доход Укроборонпрома сократился на 19% до $873,45 млн.
Лидерами рейтинга являются компании Lockheed Martin (США), Raytheon Company (США), BAE Systems (Великобритания), Northrop Grumman (США), Boeing (тоже США).
Рейтинг составлялся по результатам 2017 года.
Напомним, в Киеве запустили производство дефицитных крупнокалиберных снарядов.