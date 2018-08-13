В Днепре на улице Космической неизвестные на автомобиль Mitsubishi Lancer с номерами "Свадьба" напали на ВАЗ 2106 и отобрали у находящихся в салоне 500 тысяч гривен. Об этом сообщает Информатор.



По словам очевидцев, двое мужчин на ВАЗ ездили по торговым точкам и собирали деньги за проданные товары. Когда они забрали выручку в сигаретном ларьке и собирались уезжать, на них совершили нападение.

Фото: dp.informator.ua

По словам силовиков, в результате нападения завязалась драка и в итоге нападающие, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали деньги и уехали вниз по Космической. Водитель ВАЗа бросился догонять Mitsubishi. Но далеко уехать ему не удалось: на парковке, через которую он поехал, ВАЗ столкнулся с другой машиной. В ДТП никто не пострадал.

Фото: dp.informator.ua

После ограбления в городе объявили план "Перехват", но спустя некоторое время его отменили. Автомобиль грабителей пока найти не удалось.

Отметим, ранее в Одессе оперативники департамента внутренней безопасности задержали троих полицейских, которые похитили $120 тыс. из автомобиля инкассаторов.