Совет судей выступил в защиту судьи, закрывшего дело против Кернеса

В понедельник, 13 августа, на внеочередном заседании Совет судей Украины принял резолюцию, в которой отмечается недопустимость привлечения судьи к уголовной ответственности за вынесение судебного решения. Об этом сообщает Укринформ.

Причиной созыва внеочередного заседания стало открытие Генпрокуратурой уголовного производства в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова, закрывшего дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса

"Совет судей решил: отметить недопустимость публичных высказываний должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов относительно необходимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятое решение до предоставления правовой оценки судебному решению апелляционной инстанции, а действиям судьи - Высшим советом правосудия", - сообщил председатель Совета судей Олег Ткачук.

В резолюции также говорится, что несогласие с судебным решением является основанием для обжалования такого решения в процессуальном порядке к апелляционной или кассационной инстанции.

Глава комитета по вопросам независимости, судья Тернопольского окружного админисуда Андрей Жук, который выступил с докладом на заседании, напомнил, что прокурорам по закону запрещено публично высказывать сомнение в правосудности судебных решений вне процедуры их обжалования, передает LB.ua.

"Поэтому мы считаем, что Совету судей нужно отреагировать на такую ситуацию, учитывая, что она не единична. В последнее время она все больше и больше начинает повторяться", - сказал он.

"Давайте называть вещи своими именами. Когда постановляется любое решение, а потом сразу на судью открывают уголовное производство по 375-й статье, а потом - спецпроверка НАПК, то это называется не иначе как травля", - добавила судья Хозяйственного суда Харьковской области Татьяна Суярко.

Еще один член Совета, судья Ленинского райсуда Днепра Дмитрий Мовчан отметил, что действия прокуратуры ставят под угрозу вынесение справедливого решения по делу Кернеса в апелляционной инстанции.

Напомним, 10 августа, Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Евромайдана зимой 2014 года.

10 августа заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская заявила, что прокуратура возбудила в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова уголовное дело по ч. 2 ст. 375 УК (постановление судьей заведомо неправосудного решения, повлекшее тяжкие последствия).