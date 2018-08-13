Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Совет судей выступил в защиту судьи, закрывшего дело против Кернеса

Совет судей выступил в защиту судьи, закрывшего дело против Кернеса

Совет судей выступил в защиту судьи, закрывшего дело против Кернеса
Фото: depo.ua

Совет принял резолюцию о недопустимости привлечения судьи к уголовной ответственности 

13.08.18 456
200

В понедельник, 13 августа, на внеочередном заседании Совет судей Украины принял резолюцию, в которой отмечается недопустимость привлечения судьи к уголовной ответственности за вынесение судебного решения. Об этом сообщает Укринформ.

Причиной созыва внеочередного заседания стало открытие Генпрокуратурой уголовного производства в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова, закрывшего дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса

"Совет судей решил: отметить недопустимость публичных высказываний должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов относительно необходимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятое решение до предоставления правовой оценки судебному решению апелляционной инстанции, а действиям судьи - Высшим советом правосудия", - сообщил председатель Совета судей Олег Ткачук.

В резолюции также говорится, что несогласие с судебным решением является основанием для обжалования такого решения в процессуальном порядке к апелляционной или кассационной инстанции.

Глава комитета по вопросам независимости, судья Тернопольского окружного админисуда Андрей Жук, который выступил с докладом на заседании, напомнил, что прокурорам по закону запрещено публично высказывать сомнение в правосудности судебных решений вне процедуры их обжалования, передает LB.ua.

"Поэтому мы считаем, что Совету судей нужно отреагировать на такую ситуацию, учитывая, что она не единична. В последнее время она все больше и больше начинает повторяться", - сказал он.

"Давайте называть вещи своими именами. Когда постановляется любое решение, а потом сразу на судью открывают уголовное производство по 375-й статье, а потом - спецпроверка НАПК, то это называется не иначе как травля", - добавила судья Хозяйственного суда Харьковской области Татьяна Суярко.

Еще один член Совета, судья Ленинского райсуда Днепра Дмитрий Мовчан отметил, что действия прокуратуры ставят под угрозу вынесение справедливого решения по делу Кернеса в апелляционной инстанции.

Напомним, 10 августа, Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Евромайдана зимой 2014 года.

10 августа заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская заявила, что прокуратура возбудила в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова уголовное дело по ч. 2 ст. 375 УК (постановление судьей заведомо неправосудного решения, повлекшее тяжкие последствия).

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В "Відродженні" назвали "давлением на суд" уголовное производство против судьи по "делу Кернеса"Закрывшему дело Кернеса судье грозит уголовная ответственность, - ГПУСуд закрыл дело против Кернеса
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 15787
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11422
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12318
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21815
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13113
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 28470
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15060
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 26891
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6319
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15381
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 9444 / 10638
  2. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 5965 / 6368
  3. Стримное дело. Почему в Украине можно получить срок за виртуальный секс 3739 / 4129
  4. Двух киевлян избили за внешний вид и "ориентацию" 2926 / 3494
  5. Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян 2772 / 8571
  6. Найдена считавшаяся уничтоженной сцена фильма с обнаженной Мэрилин Монро 2140 / 2433
  7. Ограбление ломбарда в Киеве совершили иностранцы, - полиция 1734 / 1969
  8. Украина изучает силовой сценарий реагирования на ситуацию в Азовском море, - Тука 1592 / 1930
  9. Сегодня ночью можно увидеть самый красивый метеорный дождь в году 1505 / 1756
  10. Первый звонок в украинских школах может прозвенеть 3 сентября 1452 / 1674
  1. Сегодня ночью можно увидеть самый красивый метеорный дождь в году 22 / 1756
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 13 / 10638
  3. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 9 / 6368
  4. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 8 / 1443
  5. В Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета 7 / 812
  6. Стримное дело. Почему в Украине можно получить срок за виртуальный секс 7 / 4129
  7. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 6 / 3423
  8. Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян 4 / 8571
  9. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 4 / 8971
  10. Первый звонок в украинских школах может прозвенеть 3 сентября 4 / 1674
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.