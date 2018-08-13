Компенсация за плохое состояние поездов пассажирам не предусмотрена, - Укрзализныця

В 2018 году пассажиры в суд на Укрзализныцю еще не подавали

В Украине отсутствуют нормативно-правовые акты, которые бы предусматривали выплату компенсацию пассажирам за ненадлежащие условия проезда в поездах. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ответ Укразлизныци на информационный запрос.

"Перевозка пассажиров осуществляется пассажирскими вагонами, соответствующими санитарно-техническим и другим нормам, которые обеспечивают безопасность для жизни и здоровья пассажиров. Возмещения компенсационных выплат пассажирам за ненадлежащие условия проезда нормативными и нормативно-правовыми актами не предусмотрено", - говорится в ответе Укрзализныци.

Также в компании сообщили, что в 2018 году не было зафиксировано обращений граждан в суд по поводу нарушения их прав во время пассажирских перевозок.

"Все споры и недоразумения, возникающие между пассажирами и работниками железной дороги, решаются на станции начальником станции или начальником вокзала, в поездах во время движения поезда - начальником поезда, не доводя их до суда", - сообщили в Укрализныце.

Отмечается, что в случае выявления в пассажирских вагонах технических неисправностей пассажир имеет право обратиться к начальнику поезда через проводника вагона. Составы пассажирских поездов сопровождают начальник поезда, проводники и электромеханик, в случае возможности устраняющий технические неисправности во время поездки.

Укрзализныця также сообщает, что сопровождение пассажирских поездов медицинским работником не предусмотрено, а в экстренных случаях необходимо обращаться к проводнику, который сообщит начальнику поезда, и тот через средства связи сможет вызвать скорую помощь, которая будет ждать больного на ближайшей станции.

Напомним, Укрзализныця планирует потратить на ремонт железнодорожных путей в этом году почти 3 млрд грн.