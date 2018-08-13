Экс-сотрудник посольства Украины в ЮАР подозревается в присвоении 1,5 млн грн госсредств

Деньги предназначались для работы дипмиссии Украины в ЮАР

Бывший сотрудник посольства Украины в Южно-Африканской Республике подозревается в незаконном завладении денежными средствами государственного бюджета в особо крупных размерах – 1,5 млн грн. Подозрение было объявлено Киевской местной прокуратурой №10, передает Интерфакс-Украина.

Финансовые средства предназначались для работы дипмиссии Украины в ЮАР.

"В ходе финансового аудита выяснилось, что, находясь в 2016-2017 годах в долгосрочной командировке, специалист первой категории посольства Украины в ЮАР безо всякого документального обоснования завладел более 1,5 млн грн государственных средств, предназначенных для функционирования этого дипломатического учреждения", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник.

В прокуратуре также указали, что по результатам расследования бывшему чиновнику МИДа сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Напомним, начальник и заместитель управление аккредитации, контроля и мониторинга Министерства юстиции Украины были задержаны на взятке.