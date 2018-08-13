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В Зимбабве начал работу визовый центр Украины

В Зимбабве начал работу визовый центр Украины
Здание МИД Украины / Фото: 112.ua

Это центр обеспечивает только техническое сопровождение документов

13.08.18 35
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С сегодняшнего дня, 13 августа, в Зимбабве начал работать визовый центр Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"13 августа 2018 начал работу визовый центр Украины в г. Хараре (Республика Зимбабве), функционирование которого будет обеспечиваться компанией "VF Worldwide Holding Ltd". Визовый центр будет принимать и передавать на рассмотрение Посольства Украины в ЮАР ходатайство об оформлении виз для въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Республике Зимбабве", - говорится в сообщении.

Визовый центр будет заниматься оформлением украинских виз и предоставлять различные   услуги (изготовление фотокарточек, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинской страховки; услуги курьера, СМС-информирования, обслуживание в залах повышенного комфорта).

Отмечается, что визовые центр обеспечивает только техническое сопровождение документов, но решение об оформлении виз или отказе принимает консул посольства Украины.

Напоминаем, что ранее Европарламент одобрил новую европейскую систему авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону.

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