В 22 судах отсутствуют судьи

В Украине из-за нехватки судей не работает 22 суда. Об этом сообщил на брифинге глава Совета судей Олег Ткачук, передает УНН.

"На сегодня в Украине не действует 22 суда. По данным, которые есть в распоряжении Совета судей, в Украине из более 8 тыс. судей работает сейчас 5,2 тыс. судей", - отметил он.

По его словам, в прошлом году украинские суды рассмотрели 3 млн 900 тыс. дел различных категорий.

"По мнению Совета судей, должны быть обеспечены все условия для того, чтобы судебная система работала эффективно, качественно, добросовестно, чтобы дела рассматривались в разумный срок. Ведь нас контролирует ЕСПЧ и каждый человек", - сказал Ткачук.

Он добавил, что благодаря гражданскому контролю за деятельностью государства, в том числе, судами, "возможно достичь того уровня демократии и правосудия, который каждый из нас желает".

Напомним, с марта по май не прошли проверку на профпригодность 57 судей.