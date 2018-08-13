На Луганщине ввели ограничения на продажу алкоголя

На Луганщине вступили в силу ограничения на продажу алкогольных напитков на территории двух городов областного значения.



Об этом 13 августа в Facebook сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.



В Лисичанске ограничение действует с 22.00 до 6.00 ежедневно. В Рубежном – с 22.00 до 8.00 ежедневно.

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Запрет на продажу алкоголя в указанные периоды распространяется на выходные и праздничные дни.



"В Северодонецке пока городские власти рассматривают вопрос о целесообразности таких ограничений", – говорится в сообщении администрации.



Аналогичные решения приняли руководители 13 сельских советов и четырех объединенных территориальных общин.



На их территориях установлены ограничения реализации алкоголя с 22.00 до 6.00 (7.00, 8.00 или 10.00) каждый день.

Ранее сообщалось, что киевские власти планируют вести штрафы за продажу алкоголя в ночное время.