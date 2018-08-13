В понедельник, 13 августа, в акватории Южного Буга возле Николаева зафиксирована массовая гибель бычка. Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль в Facebook.
На 105 квадратных метрах городского пляжа "Стрелка" было обнаружено 1740 мертвых рыб размером от 5 до 15 см.
Сотрудники Николаевского рыбоохранного патруля совместно с представителями Госпродпотребслужбы отобрали для анализа пробы воды.
"Сейчас причины гибели бычка устанавливаются. Скорее всего, такой причиной стал сероводород, уровень которого, в результате деятельности человека в последнее время значительно увеличился. Следует также отметить, что 2018 год является маловодным, в результате чего повышается соленость воды", - говорится в сообщении.
Ранее массовая гибель бычка была зафиксирована в Мариуполе.