В воскресенье, 12 августа, во Львове полиция и муниципальная варта эвакуировали на штрафплощадку элитный седан Bentley Flying Spur. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Водитель неправильно припарковал автомобиль возле супермаркета "Арсен", заняв в том числе и место для людей с инвалидностью.

Bentley забрали на штафплощадку, расположенную на территории старого трамвайного депо на ул. Витовского. Там подтвердили, что такое авто действительно привезли в воскресенье, а уже в понедельник владелец забрал свой автомобиль, заплатив 840 грн за услуги эвакуатора и еще 140 грн за хранение машины.

Также водителю придется заплатить штраф за парковку на месте для водителей с инвалидностью, который составляет от 1020 до 1700 грн.

Фото: facebook.com/rahu.live

Фамилия владельца Bentley не разглашается, но известно, что несколько дней назад этот автомобиль выставили на продажу . Из объявления на одном из сайтов по продаже авто следует, что он 2006 года выпуска с пробегом в 160 тыс. км. Владелец хочет получить за свое авто 31,5 тыс. долларов и отмечает, что продажа срочная.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 8492, согласно которому предусмотрено увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 грн.