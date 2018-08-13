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Главная » Страна » За раскопками на Почтовой площади можно будет наблюдать в режиме онлайн

За раскопками на Почтовой площади можно будет наблюдать в режиме онлайн

За раскопками на Почтовой площади можно будет наблюдать в режиме онлайн
Фото: Александр Чекменёв, Фокус

Веб-камеры будут работать круглосуточно 

13.08.18 20
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Раскопки средневекового торгового квартала Киева на Почтовой площади будет проводить Институт археологии НАН Украины. Соответствующий договор с научным учреждением уже заключила Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева. Об этом рассказал глава коммунального предприятия Максим Калинин, передает пресс-служба КГГА.

"Согласно рекомендациям археологов, как можно скорее необходимо восстановить раскопки. 10 августа заключен договор с Институтом археологии НАН Украины на проведение археологических исследований на этом участке", - сообщил он.

В ближайшее время Институт археологии должен определить специалиста, который будет проводить раскопки и предоставит ему открытое письмо для дальнейшего получения разрешения от Минкультуры.

"Как только специалисты начнут археологические исследования на месте будут включены веб-камеры, которые будут работать в режиме онлайн 24 часа в сутки, и каждый желающий сможет следить за ходом археологических исследований", - добавил Калинин.

Напомним, археологи возобновят раскопки средневекового Киева на Почтовой площади в 2019 году после альтернативного укрепления свай.

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