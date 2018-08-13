Насирову оставили электронный браслет на ноге

В пятницу, 13 августа, Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом сообщает Громадське.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.
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Насиров обязан до 11 октября носить электронный браслет, не оставлять без разрешения Киевскую область, не общаться с другими фигурантами производства и появляться по первому вызову суда или правоохранителей.
Напомним, председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова подозревают в том, что в течение 2015–2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".
Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования, а 31 января уволил его с должности.