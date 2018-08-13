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Насирову оставили электронный браслет на ноге

Насирову оставили электронный браслет на ноге
Роман Насиров / Фото: УНИАН

Экс-главе ГФС продлили на два месяца меру пресечения

13.08.18 15
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В пятницу, 13 августа, Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом сообщает Громадське.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Насиров обязан до 11 октября носить электронный браслет, не оставлять без разрешения Киевскую область, не общаться с другими фигурантами производства и появляться по первому вызову суда или правоохранителей.

Напомним, председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова подозревают в том, что в течение 2015–2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования, а 31 января уволил его с должности.

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