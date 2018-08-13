В реабилитационном центре в Броварах удерживают людей против их воли, - омбудсмен

Принудительные действия к людям были совершены без каких-либо решений судебных органов

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в реабилитационном центре "За жизнь", который находится в Броварах, удерживают людей против их воли. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В реабилитационном центре находится 21 человек с нарко - и алко - зависимостью и с расстройствами психики.

"Во время конфиденциального общения 12 людей сообщили о желании покинуть заведение. Также они рассказали, что попали в "центр" против воли, большинство из них были помещены сюда по инициативе родственников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к людям были применены принудительные действия, не смотря на отсутствие каких-либо решений судебных органов, медицинских учреждений и согласия самих людей. Пациенты заведения также сообщили, что употребляли неизвестные медицинские препараты, которые подавляли их волю.

"Во время мониторингового визита выявлено 80-летнюю женщину, которая не является больной, и двух несовершеннолетних 14-летних девочек, которые находятся здесь вместе со взрослыми по согласию своих родителей", - сообщает Денисова.

Полиция Киевской области на своей странице в Facebook сообщила, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Напомним, в Харькове правоохранители обнаружили нелегальный "реабилитационный центр", в котором около 40 человек "лечили" от наркомании и алкоголизма молитвами и насилием.