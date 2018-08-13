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USAID будет и дальше предоставлять помощь Донецкой области

USAID будет и дальше предоставлять помощь Донецкой области
Фото: Facebook

Особое внимание будет уделено прифронтовой зоне

13.08.18 13
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Агентство США по международному развитию (USAID) продолжит предоставлять свою помощь Украине на протяжении следующих пяти лет, включая Донецкую область. В настоящее время разрабатываются соответствующие планы проектов, передает Интерфакс-Украина.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць написал  на своей странице в Facebook, что о таких намерениях заявил директор отдела программ по экономическому развитию миссии USAID в Украине Фархад Гаусси.

"По его словам, особое внимание будет уделено прифронтовой зоне, улучшению сервисов, развитию малого предпринимательства и гражданского общества, поддержке СМИ (будет заключаться прежде всего в повышении качества контента и медиаграмотности населения). Отдельно обсудили необходимость координации усилий международных организаций и областной администрации - чтобы не дублировать проекты, охватить больше направлений и повысить эффективность работы", - написал Куць.

Он выразил благодарность команде USAID за реализованные проекты на территории Донецкой области и высказал пожелание более активно привлекать специалистов ОВГА к разработке плана действий на следующие пять лет.

Напомним, в агентства США по международному развитию заявили, что Украина получит дополнительную помощь в размере $125 млн для Донбасса .

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