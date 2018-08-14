Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Видео, фото В Днепре автомобиль сорвался с моста

Видео, фото В Днепре автомобиль сорвался с моста

<span class="label red">Видео, фото</span> В Днепре автомобиль сорвался с моста
Фото: dp.dsns.gov.ua

Водитель выжил, но сломал ногу

14.08.18 919
000

В Днепре с Кайдакского моста слетел автомобиль.

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

К месту происшествия немедленно выехало дежурное спасательное отделение государственной пожарно-спасательной части №3.

На месте ДТП стало понятно, что легковой автомобиль, съехав с дороги, сбил ограждение и упал с насыпи моста на остров.

Специалисты Службы спасения "101" отключили аккумуляторные клеммы и с помощью лебедки и спасательного спецавтомобиля вытащили разбитую машину на безопасный участок дороги, а также смыли остатки горючего.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля 1974 года рождения. До прибытия спасателей он был госпитализирован каретой скорой помощи в Городскую клиническую больницу №2 в отделение травматологии с ориентировочным диагнозом закрытый перелом правой голени и правой лодыжки.

К проведению спасательных работ было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве автомобиль "Волга" влетел в толпу людей. Авария произошла в жилом массиве Троещина. Автомобиль "Волга" влетел в толпу и перевернулся. По предварительной информации, пострадали несколько человек.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Днепре нарисовали два новых муралаВ Киеве "Волгу" отбросило на толпу людейВо время пожара в Днепре сгорело два человека
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16002
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11504
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12398
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21926
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13129
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 28667
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15157
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 26982
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6370
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15447
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 11681 / 12794
  2. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 2724 / 4129
  3. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2423 / 7059
  4. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом 2310 / 2691
  5. Найдена считавшаяся уничтоженной сцена фильма с обнаженной Мэрилин Монро 2264 / 2537
  6. Строитель, которому не заплатили за работу, разрушил из мести 5 домов 2150 / 2346
  7. Появилось видео испытаний нового украинского танка 1967 / 2262
  8. Ограбление ломбарда в Киеве совершили иностранцы, - полиция 1775 / 2001
  9. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 1523 / 1597
  10. Ученые обнаружили в природе живых ровесников динозавров 1505 / 1756
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17 / 12794
  2. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 8 / 1597
  3. В Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета 8 / 1008
  4. Суррогатная Европа. Может ли деторождение быть банальной бизнес-услугой 6 / 1333
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 125964
  6. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом 5 / 2691
  7. Появилось видео испытаний нового украинского танка 5 / 2262
  8. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 5 / 9259
  9. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 5 / 4129
  10. В 22 судах отсутствуют судьи 4 / 486
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.