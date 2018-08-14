В Днепре с Кайдакского моста слетел автомобиль.

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

К месту происшествия немедленно выехало дежурное спасательное отделение государственной пожарно-спасательной части №3.

На месте ДТП стало понятно, что легковой автомобиль, съехав с дороги, сбил ограждение и упал с насыпи моста на остров.

Специалисты Службы спасения "101" отключили аккумуляторные клеммы и с помощью лебедки и спасательного спецавтомобиля вытащили разбитую машину на безопасный участок дороги, а также смыли остатки горючего.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля 1974 года рождения. До прибытия спасателей он был госпитализирован каретой скорой помощи в Городскую клиническую больницу №2 в отделение травматологии с ориентировочным диагнозом закрытый перелом правой голени и правой лодыжки.













К проведению спасательных работ было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

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