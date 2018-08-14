Путин блокирует Азов, чтобы получить воду для Крыма, - Жебривский

Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский считает, что Россия устраивает массовые проверки торговых кораблей в Азовском море, для того чтобы надавить на Украину и обеспечить таким образом водоснабжение аннексированного Крыма.

Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Путин таким образом хочет надавить на Украину, чтобы получить, в первую очередь, воду для Крыма. Мост они какой-никакой построили, транспорт ходит, через год-два будут железнодорожные пути, но основная проблема - это вода. И понятно, что Путин так давит, блокируя Мариуполь, Бердянск, особенно болезненно бьет по Мариуполю и Донецкой области, потому что там работает завод им. Ильича, завод "Азовсталь", другие предприятия. Изначально, когда строился мост, были вынуждены уменьшить тоннажность судов, которые проходят, потому что некоторые судна, которые шли перед так называемым Крымским мостом, снимали мачту для того, чтобы пройти под этим мостом. А сегодня они фактически останавливают все корабли", - заявил Жебривский.

По словам экс-главы Донецкой ОВГА, существует необходимость военного сопровождения торговых судов, а также обращение за помощью к международным партнерам.

"У Украины есть проблема по поводу того, что нет у нас там военного флота. У нас есть некоторые катера бронированные. Я думаю, нам нужно обращаться к международникам, те же США на следующий финансовый год выделили 250 млн долл. на финансовую помощь, я думаю, что в первую очередь мы должны сопровождать торговые суда, идущие в порты "Мариуполь" и "Бердянск", нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение", - заявил Жебривский.

Напомним, Украина изучает силовой сценарий реагирования на ситуацию в Азовском море.