В зону ООС перестанут пускать неаккредитованных волонтеров

Генштаб ВСУ планирует ввести обязательную аккредитацию волонтеров в районе проведения Операции объединенных сил (ООС).

Об этом в интервью "Голос Украины" сказал начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Алексей Ноздрачев.

Проект "Инструкции по аккредитации волонтерской деятельности в районах осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях" уже готов. Командование операции планирует принять его после общественного обсуждения.

"Этот проект документа определяет порядок организации аккредитации, допуска (пропуска) волонтеров во время предоставления ими волонтерской помощи ВСУ и другим силовым и госструктурам, которые задействованы в ООС на территории Донецкой и Луганской областей", - сообщил начальник управления.

Таким образом волонтерская деятельность будет введена в правовое поле и тем самым ограничена. В то же время будет создан механизм защиты волонтеров в виде "службы" их поддержки в Донецкой и Луганской областях.

Для получения аккредитации волонтеры, желающие работать в зоне боевых действий, будут обязаны предоставить командованию ООС свои персональные данные и пройти проверку. В то же время в случае незаконной передачи противнику информации о позиции ВСУ или недостойного поведения в районе ООС, волонтер будет лишен аккредитации.

Аккредитация и пропуск в район ООС могут быть прекращены в связи с обострением ситуации в районе посещения, проведением там мероприятий по подготовке или введением режима ограничения перемещения гражданских лиц.

Напомним, волонтеры из организации "Вернись живым" опубликовали видео уничтожения украинскими военными позиций боевиков на Донбассе.