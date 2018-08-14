НАТО никак не компенсирует Украине участие в миротворческих миссиях

НАТО не выплачивает Украине компенсаций за участие в миротворческих миссиях.

Об этом в интервью Украинским новостям сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Валентин Левчик.

"Ни НАТО, ни Европейский Союз не возмещают наше участие. Участие в операциях НАТО и Европейского Союза происходит за счет той страны, которая направляет свои подразделения или представителей для участия в этих операциях", - сказал он.

По его словам, затраты на участие в миссиях НАТО включают содержание личного состава, расходы на поддержание жизнедеятельности, общие взносы и иные выплаты, однако общую сумму не назвал.

Напомним, почти 100 морских пехотинцев Военно-морских сил Украины принимают участие в международных учениях НАТО Noble Partner в Грузии