Евросоюз выдаст Украине €15,5 млн на реформу госуправления

Европейский Союз предоставил Украине необратимый транш в размере €15,5 млн на реформу государственного управления в стране.
Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, сообщает Правительственный портал.
По его словам, первая часть транша является фиксированной и составляет €5 млн, а вторая часть зависит от успешности внедрения реформы, которая измеряется определенными программой индикаторами.
Так, благодаря их выполнению вторая часть транша составляет €10,5 млн. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет.
"Наша команда ежедневно сотрудничает с европейскими партнерами с целью внедрения в Украине системы государственного управления европейского образца, и благодаря этому мы достигаем целей, определенных в стратегии реформирования госуправления", - отметил Саенко.
Напомним, Минздрав будет проверять все решения Кабмина.