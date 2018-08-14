Евросоюз выдаст Украине €15,5 млн на реформу госуправления

Министр Саенко заявил, что первая часть транша является фиксированной и составляет €5 млн, а вторая зависит от успешности внедрения реформы

Европейский Союз предоставил Украине необратимый транш в размере €15,5 млн на реформу государственного управления в стране.

Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, сообщает Правительственный портал.

По его словам, первая часть транша является фиксированной и составляет €5 млн, а вторая часть зависит от успешности внедрения реформы, которая измеряется определенными программой индикаторами.

Так, благодаря их выполнению вторая часть транша составляет €10,5 млн. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет.

"Наша команда ежедневно сотрудничает с европейскими партнерами с целью внедрения в Украине системы государственного управления европейского образца, и благодаря этому мы достигаем целей, определенных в стратегии реформирования госуправления", - отметил Саенко.

Напомним, Минздрав будет проверять все решения Кабмина.