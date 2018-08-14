Православные отмечают окончание лета

Сегодня, 14 августа, украинцы празднуют Медовый Спас. Этот день считают концом лета. И именно с этого момента до 27 августа продлится Успенский пост.

Еще одно название Медовый Спас - Маковея.

В этот день люди пекут блины, пирожки и пряники с медом и маком.

В церкви освящают мед или медовые соты, воду, мак и травы. Из трав принято делать небольшие букетики - "маковейчики". Они могут состоять из бархатцев, мяты, чабреца, мака, а по желанию - и из различных лекарственных трав.

Считается, что название праздника Маковей произошло путем наложения имени Маккавея и созвучного с ним растения мака, который созревает к этому времени.

Кроме того, этот праздник имеет название Медовый Спас, потому что к этому времени как раз наступает время сбора меда из ульев. По церковной традиции именно с этого дня можно было употреблять в пищу мед.

И наконец, праздник также называется Мокрый Спас в честь малого водосвятия, ведь именно в это время освящали новые колодцы и чистили старые, совершали крестный ход на реки и озера, освящали воду, последний раз в году купали скот и омывались сами в открытых водоемах, чтобы стать здоровее.

Напомним, в этом году в августе украинцев ждет 9 выходных дней, из которых один – государственный праздник.