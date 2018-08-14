Киев оказался лидером в антирейтинге по ухудшению комфортности жизни, - СМИ

За 5 лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%

Журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания мегаполисов планеты Global Liveability Index 2018, пишет ЭП во вторник, 14 августа.



На первом месте в списке расположилась столица Австрии Вена, на втором – Мельбурн (Австралия), третье место занял японский город Осака. Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и австралийский Сидней.

В первую десятку рейтинга также попали Ванкувер (Канада), Токио в Японии, Торонто в Канаде, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.



Замыкает список сирийский Дамаск, занявший 140-е место. Кроме Дамаска в список антирекордсменов попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи в Пакистане.



Киев в списке занял 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных.



Кроме того, журнал составил рейтинг городов, которые за 5 лет больше всего ухудшили или улучшили свое положение в рейтинге.

Так, Киев оказался лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За 5 лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.



Топ-5 развивающихся городов возглавил город Абиджан в Кот-д'Ивуаре.



Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых - уровень здравоохранения, культурное развитие, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры.

Отметим, ранее Киев попал в рейтинг самых дорогих для проживания городов, но при этом оказался в последней тройке. Рейтинг составлен швейцарским банком UBS.