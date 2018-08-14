В Одесской области построят остров для пеликанов

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области обустраивают остров для гнездования пеликанов.
Об этом в Facebook сообщил биолог Иван Русев.
Комплекс будет состоять из острова для гнездования пеликанов и территории с бунгало, откуда туристы смогут наблюдать за жизнью птиц.
Обустройство комплекса будет завершено в ближайшие дни.
В парке обитают два вида пеликанов — розовые и кудрявые. Птицы прилетают сюда с зимовки в конце апреля, и с приходом холодов снова отправляются на юг.
Оба вида пеликанов занесены в Красную Книгу Украины.
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Напомним, учёные предложили дронами отгонять стаи птиц от аэропортов.