У контрабандистов из Ровно отняли самолет

В Ровенской области двух человек суд признал виновными в нарушении правил международных полетов. Их самолет-"кукурузник" конфисковали в доход государства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Отмечается, что суд признал двух мужчин виновными в нарушение правил международных полетов и назначили наказание в виде штрафа: организатору преступной группы - 17 тыс. грн, сообщнику - 10 тыс. грн, орудие совершения преступления - воздушное судно Ан-2 - конфисковали в доход государства. Обвинительный акт по третьему участнику преступления находится на рассмотрении суда.

В июле 2018 года они дважды незаконно перелетели на частном самолете АН-2 через линию государственной границы в Польшу и обратно. По данным пограничников, они перевозили сигареты.

Сразу после задержания мужчины признали вину и заключили соглашение о признании виновности с прокуратурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США рухнул угнанный пассажирский самолет

Напомним, около 20 человек погибли в результате крушения самолета в Швейцарских Альпах.