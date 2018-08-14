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Борьба (за) против коррупции по-украински

Активы латвийского миллионера по делу о хищениях в Нафтогазе арестованы

Активы латвийского миллионера по делу о хищениях в Нафтогазе арестованы
Василий Мельник / Наші Гроші

Василия Мельника подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением

14.08.18 7
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Печерский суд Киева арестовал имущество и активы латвийского миллионера Василия Мельника по делу о хищении 1,7 млрд грн из Нафтогаза.

Об этом идет речь в решении суда от 7 августа, сообщает Судебный репортер.

Суд арестовал семь земельных участков площадью свыше 100 га, квадроцикл, гидроцикл, яхту, а также автомобиль.

Также суд арестовал корпоративные права Мельника в 10 латвийских компаниях: Finansu investiciju kompanija FIC (100%), Eiro Steel (100%), Graphical Paper (50% ), Eiroholdings Invest (100%), EIROHOLDINGS (100%), Servi Ko (0,051%), Remars-Riga (55,15%), DEUL (2,55% ), Chrisal Baltia (1% ) и SIA Eiroholdings (50% ).

Мельника подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, легализации этих средств, во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, в подделке документов.

Василий Мельник, как отмечает delo.ua, является главой правления компании RIGAS KUGU BUVETAVA. ГПУ подозревала его в участии в так называемом "деле о вышках Бойка", когда при покупке "Черноморнафтогазом" ("дочкой" "Нафтогаза") двух морских буровых платформ часть денег была украдена.

По информации Генпрокуратуры, часть средств была распределена таким образом: $95 млн перечислены на счета, подконтрольные Виктору Януковичу и Сергею Арбузову (на то время глава НБУ — ред.), $25 млн — на счета, принадлежащие Светлане Бакулиной (дочке Евгения Бакулина, который руководил тогда "Нафтогазом"), $15 млн — перечислены на счета собственника латвийской компании Rigas Kugu Buvetava Василия Мельника.

Напомним, Коболев заявил о постоянных угрозах в свой адрес.

 

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