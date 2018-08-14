Терьер напал на английского бульдога 13 августа, когда хозяева выгуливали его в парке на улице Олени Телиги. Агрессивную собаку пытались оттащить, но он только искусал людей, пришлось вызвать патрульную полицию.

Об инциденте сообщает informator.ua.

Терьера выгуливала женщина, она все это время была рядом, но оттащить свою собаку даже не пыталась, сообщила хозяйка бульдога: "Хозяйка была с подругой подвыпившие, в неадекватном состоянии".

Пса не смогли утихомирить, даже когда он придушил свою жертву. Свидетели вызвали скорую и полицию. Патрульные наконец смогли отогнать агрессивное животное газовым баллончиком.

Пока врачи Скорой занимались Вадимом, хозяином бульдога, стаффа просто увели домой.

Сейчас эту новость обсуждают в сети, главным образом людей интересует, почему полицейские просто не застрелили агрессивное животное.

В Законе Украины "О Национальной полиции" есть пункт про защиту граждан и самого правоохранителя от животного, которое угрожает их жизни и здоровью. Но именно "приспособление для отстрела патронов" и не использовалось полицейскими.

Хозяева погибшего бульдога уже пообещали, что дело так не оставят. В соцсетях люди переживают, что следующей жертвой агрессивной собаки могут стать другие животные, или уже люди. В парке на Телиги часто гуляют дети.

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