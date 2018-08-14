Гражданин Т из дела об "убийстве Бабченко" оставлен под арестом

Тарас Стельмашенко останется в неволе до 5 октября

До 5 октября включительно продлен арест фигуранта дела об организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Тараса Стельмашенко.

Соответствующее решение Шевченковский райсуд Киева принял на открытом судебном заседании, свидетельствует постановление суда.



О продлении меры пресечения ходатайствовал старший следователь по особо важным делам 1 отдела 1 управления предварительного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины Саенко.

По версии следствия, Стельмашенко ("гражданин Т") руководил группой лиц, которая занималась подготовкой терактов в Украине.

Ему инкриминируют ч. 1 ст. 14 УК (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 27 (организация преступления), ч. 3 ст. 258 (теракт, который привел к гибели человека), ч. 1 ст. 263 (незаконное ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или устройств).



Напомним, в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.