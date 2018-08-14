Сегодня, 14 августа, около 10:00, на горячую линию 101 ГСЧС Киева поступило сообщение о том, что на улице Валковской, 5, в Подольском районе Киева, в квартире на 3-м этаже прогремело два взрыва, а затем начался пожар.

Об этом в фейсбуке сообщает "Киев Оперативный".

"Прибыв на место происшествия спасатели локализовали пожар и достали из горящей квартиры мужчину 1951 года рождения, который там проживал. Он находился без сознания, а потому был срочно госпитализирован", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, взорвались старые ламповые телевизоры. Но стали ли они причиной пожара или загорелись от другого источника, правоохранители пока не выяснили.

На месте работает полиция и сотрудники ГСЧС.

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Напомним, в субботу, 11 августа, в Харькове на улице Танкопия произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Пострадали пять человек.