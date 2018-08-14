Лето продлится до октября

В 2018 году лето в Украине не закончится быстро и задержится еще на месяц, пишет replyua.net, ссылаясь на прогноз синоптиков.



По прогнозам, в сентябре на погодные условия будет влиять антициклон. Осадков будет немного, небольшие дожди ожидаются на западе и в центре Украины.

Температурный режим будет комфортным, сильной жары не прогнозируется, в пределах 20-25 градусов тепла на западе Украины и 26-28 градусов в других регионах. На юге страны воздух в сентябре будет прогреваться до 30 градусов.



Отмечается, что погода в первый месяц осени будет мягкой, без существенных перепадов температуры днем и ночью. В среднем суточная температура будет около 17 градусов, днем - 23, ночью около 12 градусов выше нуля.

Отметим, по меньшей мере 118 исторических рекордов температур были установлены в июле по всему миру.