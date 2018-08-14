Силовики перейдут на усиленный режим работы с 22 августа

В Украине запланировано проведение более тысячи торжественных мероприятий с участием 700 тысяч человек

Министерство внутренних дел Украины планирует перейти на усиленный режим работы с 22 августа, сообщает во вторник, 14 августа пресс-служба ведомства.

"В связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине независимости Украины 24 августа, Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и специалисты ГосЧС переходят на усиленный вариант несения службы", - говориться в сообщении.

Отмечается, что в честь Дня независимости в стране запланировано проведение более тысячи торжественных мероприятий, в которых собираются принять участие 700 тысяч человек.

"Для проведения публичных мероприятий во время празднования Дня государственного флага и Дня независимости Украины МВД будет привлекать все свои подразделения. Будут работать антиконфликтные группы, кинологи и взрывотехники, другие подразделения Национальной полиции и военнослужащие Нацгвардии", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Правоохранители постоянно проводят мониторинг ситуации и учитывают все возможные вызовы, прежде всего террористические угрозы.

Для отслеживания оперативной ситуации во время проведения торжеств будут развернуты ситуационные центры и налажен оперативный обмен информацией между подразделениями МВД.

Во время проведения мероприятий правоохранители будут сотрудничать со Службой безопасности Украины и Управлением государственной охраны.

Напомним, президент Порошенко анонсировал, что в День независимости по крещатику пройдет 250 единиц военной техники.