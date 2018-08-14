Российская правозащитница Зоя Светова встретилась с политзаключенным Олегом Сенцовым в колонии и поведала о его состоянии. Сам Сенцов назвал свое состояние "предкритическим", передает RTVI.



По словам Световой, она разговаривала с режиссером два часа в присутствии начальника колонии и еще двух сотрудников.



Правозащитница беседовала с Сенцовым в его палате. Она добавила, что режиссер находится в "хорошей и чистой" 4-местной палате.

"Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, они делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь", - добавила Светова.



По словам правозащитницы, режиссер не планирует прекращать голодовку. Также Светова рассказала, что цель голодовки Сенцова осталась та же: освобождение украинских политических заключенных из тюрем РФ.

По ее мнению, нужно как можно скорее решить проблему обмена российских и украинских заключенных.

Недавно Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) разрешила Зое Световой посетить Олега Сенцова в колонии.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына.

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.