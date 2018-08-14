В Борисполе Киевской области двое рабочих Киевоблэнерго во время выполнения ремонтных работ оказались погребены в котловане под землей.
Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник,14 августа.
По информации ведомства, на улице Мичурина произошел сдвиг земляного вала.
На место инцидента были срочно направлены спасатели, которые начали откапывать пострадавших с помощью шанцевого инструмента.
"Был спасен и поднят на поверхность мужчина 1991 года рождения, которого с переломом руки передали медикам. Второй рабочий, 1974 года рождения, к сожалению, погиб", – говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 13 августа, в Киеве возле центрального ЗАГСА из-за прорыва водопроводной трубы забил "гейзер".