Кличко и Льюис решили заменить бокс шахматами

Легендарный британский чемпион признался, что уже слишком стар для бокса

Легендарные боксеры Виталий Кличко и Ленокс Льюис вновь сойдутся в поединке спустя 15 лет, однако на этот раз это будет состязание не мускулов, а мозгов, сообщает издание Daily Mail.

Во время 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября, чемпионы-тяжеловесы вместо бокса сразятся в шахматном поединке, хотя и выйдут в ринг.

"Мы сыграем шахматный матч в боксерском ринге. Слишком уж мы старые сейчас, чтобы снова надевать боксерские перчатки. Нам интереснее драться в остроте ума, чем на кулаках", - рассказал Льюис.

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Шахматный матч будет проходить во время благотворительного аукциона, подробности которого пока не разглашаются.

Легендарный бой между Кличко и Льюисом состоялся 21 июня 2003 года. Поединок был остановлен из-за рассечения у украинского боксера, который на тот момент лидировал по очкам со счетом 58:56.

Несмотря на публичное обещание провети матч-реванш с Виталием Кличко, Леннокс Льюис вскоре после боя завершил карьеру. Этот поединок был признан лучшим боем десятилетия в супертяжелом весе.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко собирался снова выйти в ринг ради боя с легендарным британским супертяжеловесом Ленноксом Льюисом в рамках 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве.