Укрзализныця потратит на 54 новых вагона полтора миллиарда

Укрзализныця планирует закупить 54 новых пассажирских вагона за 1, 5 миллиарда гривен. Соответствующий тендер на покупку размещен на сайте публичных закупок Prozorro.
Отмечается, что тендер выиграл Крюковский вагоностроительный завод. Стоимость вагонов составляет 1 520 638 080 гривен.
Предприятие изготовит вагоны четырех видов. Из них 21 вагон - спальный купейный, на сумму 588,9 млн грн. Купейных вагонов типа СВ - 20 штук, на сумму 550,5 млн грн. Еще 11 купейных вагонов с купе начальника поезда обойдутся в 316,6 млн грн. Для международных перевозок заказали два вагона на 64,6 млн грн.
Отметим, в Украине 42% вагонов пассажирских поездов оборудованы кондиционерами, а система принудительной вентиляции есть во всех вагонах.