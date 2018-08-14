Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что на данный момент 39 должностей остались вакантными - на них будет объявлен повторный конкурс.

Так, всего на конкурс было допущено 1646 кандидатов, которые подали более 5 тыс. пакетов документов на различные должности. Кандидаты прошли квалификационный экзамен (тестирование на знание законодательства и собеседование).

Те, кто преодолели проходной балл, были допущены к следующим этапам конкурса: психофизиологическому исследованию с применением полиграфа и собеседованию. Собеседования прошли 441 кандидатов на должности следователей, 356 - на должности государственных служащих.

По результатам конкурса было обеспечено кадрами три управления предварительного расследования центрального аппарата ГБР. В частности, в первое управление - по расследованию преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции отобрано 48 человек. Во второе - по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия - 47 человек. В третье - управление по расследованию военных преступлений по результатам конкурса была заполнена 31 вакансия.

Напомним, Матиос считает главу ГБР Трубу "инструментом".