АМКУ возбудил дело против Укртрансгаза

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления компанией Укртрансгаз монопольным положением.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По итогам рассмотрения заявлений поставщиков природного газа о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и акта НКРЭКУ по внеплановой проверке соблюдения Укртрансгазом лицензионных условий … АМКУ начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления монопольным положением", - отметили в АМКУ.
В комитете также уточнили, что возможным нарушением является составление Укртрансгазом новых форм для заказчиков транспортировки газа, содержащих разделы для внесения персональных данных потребителей (ФИО, адрес проживания, ИНН), чего не предусматривает Кодекс газотранспортной системы Украины (ГТС).
Напомним, Гройсману "надоело" работать с Антимонопольным комитетом Украины.