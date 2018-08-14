Апелляционный суд отказался рассматривать дело убитого "Гиви"

Апелляционный суд Днепропетровской области вернул в прокуратуру обвинительный акт в отношении экс-главаря батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых ("Гиви"). Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Апелляционный суд Днепропетровской области вернул в прокуратуру обвинительный акт в отношении командира батальона "Сомали" самопровозглашенной "ДНР" по прозвищу "Гиви" и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу прокуратуры на постановление Павлоградского горрайонного суда от 5 апреля 2018 по удовлетворению ходатайства прокурора о проведении судебного разбирательства в уголовном производстве по обвинению "Гиви", - говорится в сообщении.

Толстых обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.438 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации; совершение преступления по предварительному сговору, ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, организация совершения преступления; теракт, приведший к гибели людей; незаконное лишение свободы или похищение людей; жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением и т.д.).

Напомним, 8 февраля 2017 года боевики террористической организации "ДНР" сообщили об уничтожении главаря батальона боевиков Сомали "Гиви". По зданию, в котором он находился, выстрелили из реактивного пехотного огнемета "Шмель", который состоит на вооружении в России.