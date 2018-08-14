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Добровольцы батальйона "Донбасс" обвиняют ООН в необъективной оценке событий Иловайска

Добровольцы батальйона "Донбасс" обвиняют ООН в необъективной оценке событий Иловайска
Фото: Интерфакс-Украина

Отчет управления ООН по правам человека относительно событий в Иловайске 2014 года якобы содержит неточности и неправду

14.08.18 43
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Добровольцы батальона "Донбасс" упрекают управление комиссара ООН по правам человека в необъективности и предвзятости при подготовке отчета о нарушении прав человека во время боев за Иловайск в августе 2014 года, сообщает Интерфакс-Украина.

"События, указанные в отчете, касаются 24-28 августа. По мнению составителей отчета, в эти дни имели место пытки, содержание в нечеловеческих условиях, расстрелы, приводятся некие бойцы "Донбасса", которые совершали это все, например какой-то боец с позывным "Кат", - рассказал на пресс-конференции основатель и почетный командир батальона "Донбасс", народный депутат Украины Семен Семенченко.

Второй командир батальона Анатолий Виногродский отметил, что в отчете неточно указана хронология событий, а также участники боев.

"Первые бои за Иловайск начались 4 августа. Там принимали участие батальон "Кривбасс" и Вооруженные силы Украины. Однако в отчете указывается, что это все произошло только 10 августа и батальон "Кривбасс" там не упоминается. Первый неудачный штурм Иловайска – батальоны "Донбасс" и "Шахтерск", но почему-то забыты ВСУ и полк "Азов". Школа №14 была занята не 18-19 августа, а в ночь с 16 на 17 августа", - рассказал он.

Также, по его словам, не соответствует действительности информация о якобы пытках и нечеловечном отношении украинских добровольцев к местным жителям. Он отметил, что никто из тех, кто составлял отчет не обращались к бойцам "Донбасса" за информацией.

Семенченко заявил, что на вторник у него запланирована встреча с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионой Фрейзер.

 "Я планирую обратить ее внимание о необходимости действовать согласно договору, в котором четко прописано, что мониторинг должен проходить согласно принципам ООН - непредвзятости, объективности и прозрачности. Если вы берете данные с оккупированных территорий, то возьмите также данные от людей, которых вы обвиняете", - сказал он.

Семенченко возмутил факт, что в отчете употребляются термины "вооруженные группы" вместо "захватчики" и "российские военные".

Он также подчеркнул, что батальон "Донбасс" состоял в основном из жителей оккупированного Крыма и Донецкой и Луганской областей, и "поэтому ни о какой ненависти, которые нам приписывают, речь не идет".

"Я ни разу не встречал ситуации, когда бы наш боец вел себя враждебно по отношению к местным", - сказал он.

Напомним, мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека в Украине упрекнула правоохранительные органы в отсутствии прогресса в расследовании расстрелов на Майдане в 2014 году и трагедии 2 мая в Одессе.

 

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