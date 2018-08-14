Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Кличко сказал, что думает по поводу низкого рейтинга Киева по версии The Economist

Кличко сказал, что думает по поводу низкого рейтинга Киева по версии The Economist

Кличко сказал, что думает по поводу низкого рейтинга Киева по версии The Economist
Виталий Кличко / Фото: kiev.klichko.org

Война на востоке Украины влияет на оценку комфорта жизни в городе

14.08.18 50
000

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ежегодный рейтинг The Economist самых комфортных для проживания городов, согласно которому Киев занял низкую позицию. По словам градоначальника, в формировании оценки комфортности жизни в рейтинге не последнюю роль имеет безопасная ситуация в стране, сообщает пресс-служба столичных властей.

"Даже несмотря на то, что, в целом, Киев живет мирной жизнью, в 700 километрах от столицы продолжаются боевые действия. Мы привыкли к такой жизни. А для экспертов "The Economist", - это угроза, которая влияет на оценку комфорта жизни в городе. Этот рейтинг является проекцией оценки экспертами того, что происходит в целом в Украине", - отметил Кличко.

Столица Украины заняла 118 место, набрав 56,6 балла из 100 возможных, тем самым оказавшись в списке городов, которые за 5 лет больше всего ухудшили свое положение. Согласно рейтингу, показатель комфорта жизни в Киеве упал на 12,6%.

"Но, я хочу обратить внимание, что по сравнению с прошлогодними результатами, Киев поднялся в рейтинге на 13 позиций. В 2017 и 2016 году город занимал 131 позицию в рейтинге. И отмечу, что это не помешало Киеву блестяще провести и финал Лиги чемпионов, и Евровидение, увеличить поток туристов", - отметил мэр.

Кличко также привел цитату из аналитической справки экспертов "The Economist", которую не заметили журналисты.

"В течение последних двенадцати месяцев Киев значительно улучшает свои позиции за счет экономического роста и относительной политической стабильности. Даже несмотря на конфликт на Донбассе", - отметили аналитики.

Рейтинг "The Economist" состоит из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. В каждой категории эксперты выставляют свои оценки, из которых выводится средняя. Безопасностная ситуация составляет 25% суммарного рейтинга.

Напомним,  на первом месте в списке рейтинга The Economist расположилась столица Австрии Вена, на втором – Мельбурн (Австралия), третье место занял японский город Осака. Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и австралийский Сидней.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Кличко и Льюис решили заменить бокс шахматамиВ квартире на столичной Куреневке взорвались старые телевизорыКиев оказался лидером в антирейтинге по ухудшению комфортности жизни, - СМИ
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16313
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11634
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12502
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22129
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13168
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 28902
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15322
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27146
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6439
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15582
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 12484 / 13516
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 4559 / 5420
  3. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 4435 / 4980
  4. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3990 / 8504
  5. 52-летняя Холли Берри показала грудь в мокрой майке 3282 / 3884
  6. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом (обновлено) 2628 / 2944
  7. Строитель, которому не заплатили за работу, разрушил из мести 5 домов 2509 / 2605
  8. Найдена считавшаяся уничтоженной сцена фильма с обнаженной Мэрилин Монро 2309 / 2575
  9. Появилось видео испытаний нового украинского танка 2016 / 2307
  10. "Пакет малыша" для новорожденного: Минюст утвердил список самого необходимого 1914 / 2245
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 20 / 13516
  2. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 9 / 4980
  3. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 8 / 1641
  4. В Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета 8 / 1021
  5. Суррогатная Европа. Может ли деторождение быть банальной бизнес-услугой 7 / 1416
  6. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 6 / 9430
  7. Не нашаманили. Почему в госбюджете образовалась многомиллиардная дыра 5 / 1929
  8. Появилось видео испытаний нового украинского танка 5 / 2307
  9. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом (обновлено) 5 / 2944
  10. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 126011
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.