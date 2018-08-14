Кличко сказал, что думает по поводу низкого рейтинга Киева по версии The Economist

Война на востоке Украины влияет на оценку комфорта жизни в городе

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ежегодный рейтинг The Economist самых комфортных для проживания городов, согласно которому Киев занял низкую позицию. По словам градоначальника, в формировании оценки комфортности жизни в рейтинге не последнюю роль имеет безопасная ситуация в стране, сообщает пресс-служба столичных властей.

"Даже несмотря на то, что, в целом, Киев живет мирной жизнью, в 700 километрах от столицы продолжаются боевые действия. Мы привыкли к такой жизни. А для экспертов "The Economist", - это угроза, которая влияет на оценку комфорта жизни в городе. Этот рейтинг является проекцией оценки экспертами того, что происходит в целом в Украине", - отметил Кличко.

Столица Украины заняла 118 место, набрав 56,6 балла из 100 возможных, тем самым оказавшись в списке городов, которые за 5 лет больше всего ухудшили свое положение. Согласно рейтингу, показатель комфорта жизни в Киеве упал на 12,6%.

"Но, я хочу обратить внимание, что по сравнению с прошлогодними результатами, Киев поднялся в рейтинге на 13 позиций. В 2017 и 2016 году город занимал 131 позицию в рейтинге. И отмечу, что это не помешало Киеву блестяще провести и финал Лиги чемпионов, и Евровидение, увеличить поток туристов", - отметил мэр.

Кличко также привел цитату из аналитической справки экспертов "The Economist", которую не заметили журналисты.

"В течение последних двенадцати месяцев Киев значительно улучшает свои позиции за счет экономического роста и относительной политической стабильности. Даже несмотря на конфликт на Донбассе", - отметили аналитики.

Рейтинг "The Economist" состоит из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. В каждой категории эксперты выставляют свои оценки, из которых выводится средняя. Безопасностная ситуация составляет 25% суммарного рейтинга.

Напомним, на первом месте в списке рейтинга The Economist расположилась столица Австрии Вена, на втором – Мельбурн (Австралия), третье место занял японский город Осака. Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и австралийский Сидней.