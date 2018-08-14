Холодницкий: Меня охраняют 8 человек

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заместителя генерального прокурора Назара Холодницкого охраняют 8 человек.



Об этом "Украинской правде" рассказал сам глава САП.



"Меня охраняют 8 человек посменно... Действительно был поджог моей двери в дом", – сказал он.



Холодницкий признался, что не рассказывал о поджоге, "потому что считал это неуместным".

Он обратился с письмом о предоставлении охраны в Генпрокуратуру, которая перенаправила его в Управление госохраны.



"Гелетей (глава УГО, - ред.) сказал, что надо такую просьбу писать на Администрацию президента", – пояснил Холодницкий.

Отметим, ранее Холодницкий получил 456 тысяч 780 гривен отпускных.

Он ушел в отпуск до 13 сентября.

Напомним, негласные следственные действия в отношении главы САП Назара Холодницкого были начаты на основании статьи ст. 368 Уголовного кодекса Украины о взяточничестве.

30 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просил рассмотреть снятие Холодницкого с должности руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что глава САП якобы препятствовал расследованиям детективов Бюро и оказывал давления на прокуроров и судей для принятия неправомерных решений.