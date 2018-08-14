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Холодницкий: Меня охраняют 8 человек

Холодницкий: Меня охраняют 8 человек
Назар Холодницкий / Фото: РБК-Украина

Глава САП рассказал о поджоге своей квартиры

14.08.18 26
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Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заместителя генерального прокурора Назара Холодницкого охраняют 8 человек.

Об этом "Украинской правде" рассказал сам глава САП.

"Меня охраняют 8 человек посменно... Действительно был поджог моей двери в дом", – сказал он.

Холодницкий признался, что не рассказывал о поджоге, "потому что считал это неуместным".

Он обратился с письмом о предоставлении охраны в Генпрокуратуру, которая перенаправила его в Управление госохраны.

"Гелетей (глава УГО, - ред.) сказал, что надо такую просьбу писать на Администрацию президента", – пояснил Холодницкий.

Отметим, ранее Холодницкий получил 456 тысяч 780 гривен отпускных.
Он ушел в отпуск до 13 сентября.

Напомним, негласные следственные действия в отношении главы САП Назара Холодницкого были начаты на основании статьи ст. 368 Уголовного кодекса Украины о взяточничестве. 

30 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просил рассмотреть снятие  Холодницкого с должности руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что глава САП якобы препятствовал расследованиям детективов Бюро и оказывал давления на прокуроров и судей для принятия неправомерных решений. 

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