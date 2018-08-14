Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Инфографика Мининфраструктуры представило рейтинг пунктуальности украинских и зарубежных авиакомпаний
<span class="label red">Инфографика</span> Мининфраструктуры представило рейтинг пунктуальности украинских и зарубежных авиакомпаний
Фото: iideasmalta.eu

Инфографика Мининфраструктуры представило рейтинг пунктуальности украинских и зарубежных авиакомпаний

У отечественных авиаперевозчиков ситуация с пунктуальностью немного лучше, чем у иностранных

14.08.18 13
000

Министерство инфраструктуры составило рейтинг авиакомпаний на основе данных за июль 2018 года. В нем учитывались cвоевременность вылета самолета украинских и зарубежных авиаперевозчиков из аэропортов Украины.

Свежий рейтинг опубликовал министр Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"При его составлении ввели ряд новых показателей. В первую очередь, оцениваются не только украинские, но и все иностранные авиакомпании, которые летают в Украину. Ввели также дифференцированную оценку: выполнение рейсов точно в указанное время (допускается опоздание до 15 мин), с задержкой от 15 до 30 мин, до и более двух часов", - написал он.

Согласно подсчетам министерства, 70,2% из 5275 рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполняются вовремя. Соответствующий показатель для иностранный авиаперевозчиков составляет 68,1% (всего 2331 рейс).

Наиболее пунктуальными среди украинских авиаперевозчиков оказались компании "Роза ветров", ОАО "Мотор-Сич"  и МАУ, а среди иностранных – Alitalia, Belavia и Qatar Airways.

Напомним, согласно подсчетам министерства, в июне 93% всех рейсов украинские авиакомпании из аэропортов Украины выполнили вовремя.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В аэропорту Херсона появится новый лоукост, - ОмелянВведение электронных билетов начнется с автостанции "Киев", - ОмелянУкраинцы снова застряли в итальянских аэропортах
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16313
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11634
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12502
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22129
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13168
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 28902
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15322
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27146
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6439
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15582
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 12484 / 13516
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 4559 / 5420
  3. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 4435 / 4980
  4. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3990 / 8504
  5. 52-летняя Холли Берри показала грудь в мокрой майке 3282 / 3884
  6. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом (обновлено) 2628 / 2944
  7. Строитель, которому не заплатили за работу, разрушил из мести 5 домов 2509 / 2605
  8. Найдена считавшаяся уничтоженной сцена фильма с обнаженной Мэрилин Монро 2309 / 2575
  9. Появилось видео испытаний нового украинского танка 2016 / 2307
  10. "Пакет малыша" для новорожденного: Минюст утвердил список самого необходимого 1914 / 2245
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 20 / 13516
  2. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 9 / 4980
  3. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 8 / 1641
  4. В Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета 8 / 1021
  5. Суррогатная Европа. Может ли деторождение быть банальной бизнес-услугой 7 / 1416
  6. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 6 / 9430
  7. Не нашаманили. Почему в госбюджете образовалась многомиллиардная дыра 5 / 1929
  8. Появилось видео испытаний нового украинского танка 5 / 2307
  9. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом (обновлено) 5 / 2944
  10. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 126011
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.