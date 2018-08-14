У отечественных авиаперевозчиков ситуация с пунктуальностью немного лучше, чем у иностранных

Министерство инфраструктуры составило рейтинг авиакомпаний на основе данных за июль 2018 года. В нем учитывались cвоевременность вылета самолета украинских и зарубежных авиаперевозчиков из аэропортов Украины.

Свежий рейтинг опубликовал министр Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"При его составлении ввели ряд новых показателей. В первую очередь, оцениваются не только украинские, но и все иностранные авиакомпании, которые летают в Украину. Ввели также дифференцированную оценку: выполнение рейсов точно в указанное время (допускается опоздание до 15 мин), с задержкой от 15 до 30 мин, до и более двух часов", - написал он.

Согласно подсчетам министерства, 70,2% из 5275 рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполняются вовремя. Соответствующий показатель для иностранный авиаперевозчиков составляет 68,1% (всего 2331 рейс).

Наиболее пунктуальными среди украинских авиаперевозчиков оказались компании "Роза ветров", ОАО "Мотор-Сич" и МАУ, а среди иностранных – Alitalia, Belavia и Qatar Airways.

Напомним, согласно подсчетам министерства, в июне 93% всех рейсов украинские авиакомпании из аэропортов Украины выполнили вовремя.