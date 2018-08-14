На День Независимости транспорт в столице будет работать на два часа дольше

24 августа в Киеве метрополитен и городской пассажирский транспорт будет продлен работать на два часа дольше в связи с празднованием Дня Независимости Украины.

Также с 8 часов утра и до завершения торжественных мероприятий в центре столицы будут временно закрыто входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую.

Напомним, 24 августа на центральной улице столицы пройдет военный парад по случаю Дня Независимости Украины. В нем примет участи 250 единиц военной техники.