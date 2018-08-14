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Главная » Страна » Европейская киноакадемия объявила 14 августа Днем Сенцова
Освобождение заложников Кремля

Европейская киноакадемия объявила 14 августа Днем Сенцова

Европейская киноакадемия объявила 14 августа Днем Сенцова
Олег Сенцов/Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Кинодеятели отметили, что 3 месяца протестов международного культурного сообщества против издевательств над Сенцовым прошли без результатов

14.08.18 22
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Европейская киноакадемия объявила 14 августа днем украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Давайте не наблюдать, как Олег Сенцов умирает, а объявлять вторник, 14 августа, днем Олега Сенцова", – гласит призыв киноакадемии. 

Организация призвали СМИ во всем мире, руководителей стран, посольств, членов национальных парламентов и Европейского парламента объединить свои голоса в адрес президента РФ Владимира Путина в призыве освободить Сенцова.

Кинодеятели отметили, что 3 месяца протестов международного культурного сообщества против издевательств над Сенцовым прошли без результатов.

"Три месяца многочисленных обращений на всех уровнях к президенту Путину и российской власти освободить Олега Сенцова остались без ответа. Голоса тысяч людей на улицах более чем в 30 странах оставались неуслышанными. Что еще должно произойти, пока те, кто у власти, наконец покажут свое человеческое лицо?" – говорится в обращении.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына. 

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.

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