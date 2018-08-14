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Главная » Страна » Экс-боец батальона "Киев-2" хранил в гараже арсенал оружия и взрывчатки

Экс-боец батальона "Киев-2" хранил в гараже арсенал оружия и взрывчатки

Экс-боец батальона "Киев-2" хранил в гараже арсенал оружия и взрывчатки
Андрей Лысенко / Фото: ИАЦ СНБО

 Первоочередные следственные действия продолжаются

14.08.18 29
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В ходе розыскных действий, проводимых правоохранителями в Киеве, в одном из гаражных кооперативов обнаружен склад огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств, сообщает на своей  странице в Facebook спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"В частности, выявлено 4 ручных противотанковых гранатомета (2 - РПГ-26, 2 - РПГ-22), 4 мины МОН 50. 25 тротиловых шашек весом 200 гр. каждая, 4 тротиловых шашки весом 400 гр., около 2 кг. пластида, 27 гранат РГД-5, 15 гранат Ф-1, 1 тротиловая шашка, 12 электродетонаторов и одна зажигательная трубка, патроны к автоматическому оружию калибра 7,62х54 мм, 6,62х39 мм и 5,45х39 трассирующие, всего более 4 тыс. шт", - написал спикер Генпрокуратуры.

Выяснилось, что гаражным помещением пользуется бывший военнослужащий батальона "Киев-2".

Первоочередные следственные действия продолжаются, планируется задержание бывшего военнослужащего батальона "Киев-2" и подготовка сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). 

Напомним,  тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в Днепропетровской области.

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