Экс-боец батальона "Киев-2" хранил в гараже арсенал оружия и взрывчатки

В ходе розыскных действий, проводимых правоохранителями в Киеве, в одном из гаражных кооперативов обнаружен склад огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств, сообщает на своей странице в Facebook спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"В частности, выявлено 4 ручных противотанковых гранатомета (2 - РПГ-26, 2 - РПГ-22), 4 мины МОН 50. 25 тротиловых шашек весом 200 гр. каждая, 4 тротиловых шашки весом 400 гр., около 2 кг. пластида, 27 гранат РГД-5, 15 гранат Ф-1, 1 тротиловая шашка, 12 электродетонаторов и одна зажигательная трубка, патроны к автоматическому оружию калибра 7,62х54 мм, 6,62х39 мм и 5,45х39 трассирующие, всего более 4 тыс. шт", - написал спикер Генпрокуратуры.

Выяснилось, что гаражным помещением пользуется бывший военнослужащий батальона "Киев-2".

Первоочередные следственные действия продолжаются, планируется задержание бывшего военнослужащего батальона "Киев-2" и подготовка сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Напомним, тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в Днепропетровской области.