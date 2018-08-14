Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Верховная Рада купила колючую проволоку
Верховная Рада купила колючую проволоку
Фото: 112.ua

Верховная Рада купила колючую проволоку

В общей сумме проволока и ее установка обойдется почти в 50 тыс. грн

14.08.18 233
300

Управление делами Верховной Рады заключило договор на закупку спирального барьера безопасности для внешней охраны здания внутреннего дворика парламентских комитетов на ул. Банковой, 6-8 в Киеве. Об это свидетельствуют данные в системе Prozorro.

За 190 метро спирального барьера безопасности, 20 кг оцинкованной проволоки, 80 металлических кронштейнов и 160 анкеров (крепежное изделие) аппарат парламента заплатит компании "Эскон Групп" 26,1 тыс. гривен.

Ограждение из колючей проволоки должны установить во внутреннем дворике дома по ул.Банковая 6-8 за 22,8 тыс. гривен. По этому адресу расположены комитеты парламента и его приемная.

Напомним, в Киеве идет ремонт купола административного здания Верховной Рады. Стоимость контракта составила 7 млн гривен. Ремонтные работы должны завершиться до 10 декабря 2018 года. Реставрация началась еще в июне. 

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ирина Геращенко призвала продлить действие особого статуса ОРДЛОПарубий хочет упорядочить избирательное законодательствоВ 2018 году в четырех санаториях Верховной Рады отдохнули только три депутата
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 16346
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11652
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12513
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22144
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13172
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 28936
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15341
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27175
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6450
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15596
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 12671 / 13684
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 4861 / 5558
  3. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 4532 / 5045
  4. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 4058 / 8764
  5. 52-летняя Холли Берри показала грудь в мокрой майке 3494 / 3989
  6. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом (обновлено) 2699 / 2986
  7. Строитель, которому не заплатили за работу, разрушил из мести 5 домов 2576 / 2648
  8. Найдена считавшаяся уничтоженной сцена фильма с обнаженной Мэрилин Монро 2312 / 2577
  9. "Пакет малыша" для новорожденного: Минюст утвердил список самого необходимого 2219 / 2445
  10. Появилось видео испытаний нового украинского танка 2031 / 2315
  1. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 20 / 13684
  2. Прихлопни врага Конституцией. Зачем Порошенко хочет закрепить в Основном законе стремление Украины в НАТО 9 / 5045
  3. Израненные души. Как выглядит реабилитация бойцов в Киевском военном госпитале 8 / 1651
  4. Не нашаманили. Почему в госбюджете образовалась многомиллиардная дыра 8 / 2120
  5. В Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета 8 / 1024
  6. Суррогатная Европа. Может ли деторождение быть банальной бизнес-услугой 7 / 1427
  7. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 6 / 9460
  8. Появилось видео испытаний нового украинского танка 5 / 2315
  9. Виталий Кличко будет драться в Киеве с Ленноксом Льюисом (обновлено) 5 / 2986
  10. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 126027
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.