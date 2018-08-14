Верховная Рада купила колючую проволоку

В общей сумме проволока и ее установка обойдется почти в 50 тыс. грн

Управление делами Верховной Рады заключило договор на закупку спирального барьера безопасности для внешней охраны здания внутреннего дворика парламентских комитетов на ул. Банковой, 6-8 в Киеве. Об это свидетельствуют данные в системе Prozorro.

За 190 метро спирального барьера безопасности, 20 кг оцинкованной проволоки, 80 металлических кронштейнов и 160 анкеров (крепежное изделие) аппарат парламента заплатит компании "Эскон Групп" 26,1 тыс. гривен.

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Ограждение из колючей проволоки должны установить во внутреннем дворике дома по ул.Банковая 6-8 за 22,8 тыс. гривен. По этому адресу расположены комитеты парламента и его приемная.

Напомним, в Киеве идет ремонт купола административного здания Верховной Рады. Стоимость контракта составила 7 млн гривен. Ремонтные работы должны завершиться до 10 декабря 2018 года. Реставрация началась еще в июне.